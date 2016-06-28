Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
28 июня 2016, 21:00 МСК
28.06.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
Санта-Колома
мин
-
Пужоль
Марк Пужоль
90
-
Ари
Ари
90