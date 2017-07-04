Матч завершен
Санта-Колома
Санта-Колома
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
4 июля 2017, 21:30 МСК
4.07.2017, 21:30 МСК
вторник
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