Матч завершен
РоПС
Рованиеми
Стекеленбург 26
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:00 МСК
7.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
РоПС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
26'
26'
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Бойд
Крис Бойд
90
-
Матеуш
Матеуш
90
-
Пиринен
Юха Пиринен
90