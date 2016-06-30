Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
РоПС
Рованиеми
Стекеленбург 74
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 22:00 МСК
30.06.2016, 22:00 МСК
четверг
Составы
РоПС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
74'
74'
90
-
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
90
-
Матеуш
Матеуш
90