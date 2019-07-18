Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
Бирн 76
2:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Бранн
Берген
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 22:00 МСК
18.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Шэмрок Роверс
мин
28
О'Брайен
Джой О'Брайен
90
8
Финн
Ронан Финн
90
1
Маннус
Алан Маннус
90
11
Кавана
Син Кавана
90
29
Бирн
Джек Бирн
76'
76'
90
24
Камминс
Грэм Камминс
90
Бранн
мин
2
Тенисте
Таийо Тенисте
90
17
Соренсен
Джилли Соренсен
90
19
Бериша
Ветон Бериша
90
Запасные
12
Йохансен
Эйрик Йохансен
16
Йенссен
Рубен Йенссен