Матч завершен
Бранн
Берген
Тенисте 12
Бериша 36
2:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Бранн
мин
2
Тенисте
Таийо Тенисте
12'
12'
90
17
Соренсен
Джилли Соренсен
90
19
Бериша
Ветон Бериша
36'
36'
90
Запасные
12
Йохансен
Эйрик Йохансен
16
Йенссен
Рубен Йенссен
Шэмрок Роверс
мин
28
О'Брайен
Джой О'Брайен
90
8
Финн
Ронан Финн
90
1
Маннус
Алан Маннус
90
11
Кавана
Син Кавана
90
29
Бирн
Джек Бирн
90
Запасные
24
Камминс
Грэм Камминс