Матч завершен
Будучность
Подгорице
4:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Транс
Нарва
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Транс
мин
1
Мееритс
Марко Мееритс
90