Матч завершен
Транс
Нарва
0:2
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Будучность
Подгорице
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 18:30 МСК
11.07.2019, 18:30 МСК
четверг
Составы
Транс
мин
1
Мееритс
Марко Мееритс
90