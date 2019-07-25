Матч завершен
Будучность
Подгорице
1:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Заря
Луганск
Громов 15
Громов 19
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:45 МСК
25.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Заря
мин
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
28
Громов
Артем Громов
15'
19'
15', 19'
90
30
Шевченко
Никита Шевченко
90
10
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
90
11
Будковский
Филипп Будковский
90
80
Юрченко
Владлен Юрченко
90
Запасные
1
Махарадзе
Заури Махарадзе
6
Каменюка
Никита Каменюка
77
Чайковский
Игорь Чайковский