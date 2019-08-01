Матч завершен
Заря
Луганск
Громов 32
1:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Будучность
Подгорице
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 19:00 МСК
1.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Заря
мин
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
28
Громов
Артем Громов
32'
32'
90
10
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
90
1
Махарадзе
Заури Махарадзе
90
Запасные
30
Шевченко
Никита Шевченко
6
Каменюка
Никита Каменюка
77
Чайковский
Игорь Чайковский
Будучность
мин
18
Грбич
Петар Грбич
90