Матч завершен
Лехия
Гданьск
2:1
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Лехия
мин
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
Запасные
21
Пешко
Славомир Пешко
90
Собич
Артур Собич
Брондбю
мин
7
Кайзер
Доминик Кайзер
90
23
Араюри
Паулюс Араюри
90
22
Радошевич
Йосип Радошевич
90
20
Вильчек
Камиль Вильчек
90
6
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
90
21
Кристенсен
Лассе Кристенсен
90
12
Тибблинг
Симон Тибблинг
90
3
Юнг
Энтони Юнг
90