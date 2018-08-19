Карлсруэ - Ганновер-96: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Карлсруэ
Карлсруэ
0:6

Карлсруэ - Ганновер-96: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Виммер 17
Бебу 31
Фуллкруг 41
Асано 52
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Карлсруэ
мин
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
90
Запасные
28
Мюллер
Свен Мюллер
-
Ганновер-96
мин
23
Эссер
Михаэль Эссер
90
25
Сорг
Оливер Сорг
90
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
28
Виммер
Кевин Виммер
17'
17'
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
8
Уолес
Уолес
90
24
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
41'
41'
90
13
Бебу
Ильяс Бебу
31'
31'
90
11
Асано
Такума Асано
52'
52'
90
Запасные
1
Чаунер
Филипп Чаунер
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
17
Вуд
Бобби Вуд
-

События

Матч окончен 0:6
52'
ГОЛ! 0:4
Такума Асано
41'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:3
Никлас Фуллкруг
31'
ГОЛ! 0:2
Ильяс Бебу
17'
ГОЛ! 0:1
Кевин Виммер

Прошлые матчи

12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Карлсруэ
0 : 6
Ганновер-96
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Карлсруэ
0
Ганновер-96
6
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 2
Карлсруэ
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
2
Карлсруэ
2
17.08.2007 17 авг. 2007 пт 21:30
Карлсруэ
1 : 2
Ганновер-96
17.08.2007 17 авг. 2007 пт 21:30
Карлсруэ
1
Ганновер-96
2

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