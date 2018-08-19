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Кубок Германии
Карлсруэ VS Ганновер-96
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Карлсруэ - Ганновер-96: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Карлсруэ
Карлсруэ
0:6
Карлсруэ - Ганновер-96: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Виммер 17
Бебу 31
Фуллкруг 41
Асано 52
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Карлсруэ
мин
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
90
Запасные
28
Мюллер
Свен Мюллер
-
Ганновер-96
мин
23
Эссер
Михаэль Эссер
90
25
Сорг
Оливер Сорг
90
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
28
Виммер
Кевин Виммер
17'
17'
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
8
Уолес
Уолес
90
24
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
41'
41'
90
13
Бебу
Ильяс Бебу
31'
31'
90
11
Асано
Такума Асано
52'
52'
90
Запасные
1
Чаунер
Филипп Чаунер
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
17
Вуд
Бобби Вуд
-
События
Матч окончен 0:6
52'
ГОЛ! 0:4
Такума Асано
41'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:3
Никлас Фуллкруг
31'
ГОЛ! 0:2
Ильяс Бебу
17'
ГОЛ! 0:1
Кевин Виммер
Прошлые матчи
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Карлсруэ
0 : 6
Ганновер-96
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Карлсруэ
0
Ганновер-96
6
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
09.02.2008
09 февр. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 2
Карлсруэ
09.02.2008
09 февр. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
2
Карлсруэ
2
17.08.2007
17 авг. 2007
пт
21:30
Карлсруэ
1 : 2
Ганновер-96
17.08.2007
17 авг. 2007
пт
21:30
Карлсруэ
1
Ганновер-96
2
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