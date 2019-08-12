Матч завершен
Карлсруэ
Карлсруэ
Грозурек 53
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 авг. 2019, 19:30 МСК
12.08.2019, 19:30 МСК
понедельник
Составы
Карлсруэ
мин
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
90
33
Хофманн
Филипп Хофманн
90
27
Грозурек
Лукаш Грозурек
53'
53'
90
4
Фрёде
Лукас Фрёде
90
Запасные
35
Герсбек
Мариус Герсбек
23
Карлсон
Дирк Карлсон
17
Джуричин
Марко Джуричин
18
Мебиус
Юстин Мебиус
Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
5
Фелипе
Фелипе
90
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
90
7
Приб
Эдгар Приб
90
17
Дукщ
Марвин Дукщ
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
28
Франке
Марсель Франке
90
11
Майна
Линтон Майна
90
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
90
35
Муслия
Флоран Муслия
90
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
3
Альборнос
Миико Альборнос
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
4
Корб
Юлиан Корб
2
Елец
Йосип Елец
18
Фоссум
Ивер Фоссум
10
Харагучи
Генки Харагучи
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт