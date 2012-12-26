Рединг - Суонси: 26 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
0:0

Рединг - Суонси: 26 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2012, 18:00 МСК
26.12.2012, 18:00 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
События
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Прогнозы

Составы

Рединг
мин
0
Федеричи
Адам Федеричи
90
0
Харт
Иан Харт
90
0
Пирс
Алекс Пирс
90
0
Гантер
Крис Гантер
90
0
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
0
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
61
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Карачан
Чем Карачан
90
0
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
0
Кебе
Джимми Кебе
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
61
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
0
Каммингс
Шон Каммингс
-
0
Моррисон
Шон Моррисон
-
0
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
29
0
Табб
Джей Табб
-
0
Хант
Ноэль Хант
-
0
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
29
Суонси
мин
0
Ворм
Михел Ворм
90
0
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
0
Чико
Чико
90
0
Дэвис
Бен Дэвис
90
0
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
0
Бриттон
Леон Бриттон
68
0
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
0
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
0
Мур
Люк Мур
68
0
Дайер
Натан Дайер
90
0
Мичу
Мичу
80
Запасные
0
Треммель
Герхард Треммель
-
0
Бартли
Кайл Бартли
-
0
Монк
Гарри Монк
-
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
22
0
Агустьен
Кеми Агустьен
22
0
Шехтер
Итай Шехтер
10
0
Грэм
Дэнни Грэм
-

События

Матч окончен 0:0
80'
Замена
Итай Шехтер
Мичу
Желтая карточка
Адам Ле Фондре
74'
68'
Замена
Джонатан Де Гузман
Леон Бриттон
68'
Замена
Кеми Агустьен
Люк Мур
Замена
Адам Ле Фондре
Джоби МакАнуфф
61'
Замена
Хол Робсон-Кану
Павел Погребняк
61'
Желтая карточка
Павел Погребняк
57'
54'
Желтая карточка
Двайт Тиндалли

Прошлые матчи

26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Рединг
0 : 0
Суонси
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Рединг
0
Суонси
0
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Суонси
2 : 2
Рединг
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Суонси
2
Рединг
2

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