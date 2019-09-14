Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 19
2:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Поярков 32
Буранов 85
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Авангард
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
19'
19'
90
Мордовия
мин
-
Поярков
Денис Поярков
32'
32'
90
-
Буранов
Данила Буранов
85'
85'
90