Авангард - Мордовия: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 65
Федотов 90
2:0

Авангард - Мордовия: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
7 апр. 2019, 15:00 МСК
7.04.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Авангард
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
65'
65'
90
-
Федотов
Виталий Федотов
90'
90'
90
-
Федчук
Артем Федчук
90
Мордовия
мин
-
Климов
Игорь Климов
90

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Виталий Федотов
90'
Желтая карточка
Виталий Федотов
90'
90'
Желтая карточка
Игорь Климов
Желтая карточка
Артем Федчук
67'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Гоцук
65'

Прошлые матчи

14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Авангард
2 : 2
Мордовия
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 17:00
Авангард
2
Мордовия
2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Авангард
2 : 0
Мордовия
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 15:00
Авангард
2
Мордовия
0
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 19:00
Мордовия
1 : 4
Авангард
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 19:00
Мордовия
1
Авангард
4
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
Авангард
1
Мордовия
1
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
Мордовия
0
Авангард
1

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