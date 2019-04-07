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Авангард VS Мордовия
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Авангард - Мордовия: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Авангард
Курск
Гоцук 65
Федотов 90
2:0
Авангард - Мордовия: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
7 апр. 2019, 15:00 МСК
7.04.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Авангард
мин
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
65'
65'
90
-
Федотов
Виталий Федотов
90'
90'
90
-
Федчук
Артем Федчук
90
Мордовия
мин
-
Климов
Игорь Климов
90
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Виталий Федотов
90'
Желтая карточка
Виталий Федотов
90'
90'
Желтая карточка
Игорь Климов
Желтая карточка
Артем Федчук
67'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Гоцук
65'
Прошлые матчи
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Авангард
2 : 2
Мордовия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Авангард
2
Мордовия
2
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Авангард
2 : 0
Мордовия
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Авангард
2
Мордовия
0
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Мордовия
1 : 4
Авангард
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Мордовия
1
Авангард
4
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
1
Мордовия
1
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:00
Мордовия
0
Авангард
1
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