Онини Ндиди
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 дек. 1996 (24) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля 2020, 20:29
Несколько фактов по безумной победе «Лестера»: вратари-неудачники, гора хет-триков
#Лестер
26 октября 2019, 14:31