Tyron Tormin

№37
Нападающий
Tyron Tormin
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур