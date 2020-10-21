Скотт Мактоминей
№39
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
8 дек. 1996 (24) года
Рост
192
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Мактоминей из «МЮ» целый тайм играл без линзы в глазу. Все норм: обыграл «ПСЖ»
#Скотт Мактоминей
21 октября 2020, 13:48
Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
#Манчестер Юнайтед
23 января 2020, 20:40
# новости спорта
Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» сделал дубль за три минуты – это рекорд АПЛ
20 декабря 2020, 20:25
Большое достижение Сульшера в «МЮ» – исполнение собственной мечты. Он всегда хотел молодую команду
21 августа 2019, 12:00