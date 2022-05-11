Альфа Сиссоко

№31
Защитник
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Ближайший матч
Ницца - Сент-Этьен
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Возраст
25
Рост
178
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. лига 1
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Ницца
-:-
Сент-Этьен
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
-
Сент-Этьен
-
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 15:00
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
18'
18'
18'
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
Труа
0 : 1
Сент-Этьен
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
0
Сент-Этьен
1
был в запасе