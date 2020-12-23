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Тео Пьонье-Бертран
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Тео Пьонье-Бертран
№37
Защитник
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Ближайший матч
Бордо - Ницца
Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Возраст
20
Рост
183
Вес
69
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
был в запасе