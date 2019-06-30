Невен Суботич
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Унион
Возраст
32
Рост
192
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
30 июня 2019, 11:26