Младен Петрич
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Возраст
40
Рост
185
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
21 ноября 2019, 20:22