Mattia Novella

№0
Нападающий
Mattia Novella
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Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Лацио
4
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Сампдория
3 : 0
Лацио
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3
Лацио
0
был в запасе