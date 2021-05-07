Лука Мак

№6
Полузащитник
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Команда
Уйпешт
Гражданство
Германия
Возраст
21
Рост
186
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
07.05.2021 07 мая 2021 пт 21:30
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
07.05.2021 07 мая 2021 пт 21:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
2
Аугсбург
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Штутгарт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
1
Штутгарт
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Герта
0 : 2
Штутгарт
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
0
Штутгарт
2
был в запасе