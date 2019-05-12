Леон Бэйли
№9
Нападающий
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Команда
Байер
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
9 авг. 1997 (23) года
Рост
181
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
# новости спорта
Болт заразился коронавирусом. На прошлой неделе у него был день рождения – на вечеринке были Стерлинг и Бэйли
24 августа 2020, 20:30