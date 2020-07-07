Клаудио Писарро
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Отец Писарро всю ночь бухал с директором «Вердера». Так началась история любви: слезы, голы и четыре расставания
#Клаудио Писарро
07 июля 2020, 13:50
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00
Писарро победил возраст. Ему 40, а он бьет рекорды
#Клаудио Писарро
17 февраля 2019, 13:16