Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Возраст
40
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», которой удалили опухоль мозга
#Диего Коста
14 июня 2020, 17:31
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55