Яго Домингес

№26
Вратарь
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Ближайший матч
Гранада - Сельта
Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Возраст
20
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
Арентейро
1 : 3
Валенсия
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 2 раунд
Арентейро
1
Валенсия
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Арентейро
2 : 1
Логронес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2
Логронес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1 раунд