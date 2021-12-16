Арентейро

О Карбаллино
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Испания
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
1
Яго Домингес Я. Домингес
Вра
20
2
0
0
0
0
14
Adrian Cruz Juncal A.
Защ
2
0
0
0
0
8
Álex Fernández Á.
Пол
1
0
0
1
0
11
Alassane Sylla A.
Нап
1
0
0
0
0
9
Joni Magisano J.
Нап
1
1
0
0
0
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Результаты
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
Арентейро
1 : 3
Валенсия
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 21:00
2 раунд
Арентейро
1
Валенсия
3
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Арентейро
2 : 1
Логронес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
1 раунд
Арентейро
2
Логронес
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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