Деклан Райс
№68
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 янв. 1999 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19