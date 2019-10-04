Даниэль Парехо
№10
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Возраст
32
Рост
180
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Дани Парехо – капитан «Валенсии». Как перезапустить карьеру после 28 лет
#Дани Парехо
04 октября 2019, 18:15