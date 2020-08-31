Бенжамен Павар
№5
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 марта 1996 (25) лет
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
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#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51