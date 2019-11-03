Андре Гомеш
№8
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Возраст
27
Рост
188
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
#Андре Гомеш
03 ноября 2019, 22:40
«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал
#Яспер Силлессен
27 июня 2019, 07:55