Алексис Санчес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Возраст
32
Рост
170
Вес
63
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
#Интер
29 сентября 2019, 16:55