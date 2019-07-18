Александр Гацкан
№8
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Возраст
37
Рост
186
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
23 февраля, 20:00
Гацкан уходит из «Ростова». Из победителей «Баварии» теперь не осталось никого
#Ростов
18 июля 2019, 12:59