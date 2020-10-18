Габриэль (Габриэль Магальес)

№6
Защитник
Подписаться
Ближайший матч
Лестер Сити - Арсенал
Команда
Арсенал
Гражданство
Бразилия
Возраст
23
Рост
190
Лента
Материалы
Новости
Статистика
Матчи
Защитник «Арсенала» дважды за полгода терял зубы в матчах АПЛ. Оба раза – в играх с «Брайтоном» 🦷
#Габриэл Магальяэс
03 октября, 12:09
Агуэро взял за шею девушку-судью. Теперь фанаты ругаются и просят тегать полицию
#Серхио Агуэро
18 октября 2020, 16:36