Жюль Кунде
№4
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 нояб. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как ужасно провести полтайма против «Краснодара». Знает игрок «Севильи» (которого тут же заменили)
#Жюль Кунде
05 ноября 2020, 00:05
Мяч чиркнул по прическе игрока «Севильи». Судья не заметил, а «МЮ» пропустил после аута
#Жюль Кунде
16 августа 2020, 22:58