Марк Нобл

№16
Полузащитник
Mark Noble
Подписаться
Ближайший матч
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Возраст
34
Рост
180
Лента
Материалы
Новости
Статистика
Матчи
«Вест Хэм» выпустил на пенальти легенду клуба, который не мажет пять лет. И он смазал – Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет
#Марк Нобл
19 сентября, 19:01
«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
05 сентября 2020, 17:23