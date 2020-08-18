Давид Сильва
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал Сосьедад
Возраст
35
Рост
170
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
Фото Сильвы с «Этихада» – 💔 Он сыграл последний матч на этом стадионе
#Давид Сильва
08 августа 2020, 02:22