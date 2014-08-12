Жемчужина

Ялта
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Россия
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Результаты
Результаты
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 17:00
Жемчужина
0 : 2
ФК Сочи-2013
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 17:00
1/256 финала
Жемчужина
0
ФК Сочи-2013
2
Россия. Кубок , 1/256 финала
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