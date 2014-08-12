Матч завершен
Жемчужина
Ялта
0:2
Матч завершен
ФК Сочи-2013
Сочи
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
12 авг. 2014, 17:00 МСК
12.08.2014, 17:00 МСК
вторник
Составы