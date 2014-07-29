Выбор-Курбатово

Воронеж
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Страна
Россия
Стадион
Тренер
Радик Ямлиханов
Р. Ямлиханов
Лента
Состав
Результаты
Результаты
29.07.2014 29 июля 2014 вт 17:30
Выбор-Курбатово
1 : 2
Факел
29.07.2014 29 июля 2014 вт 17:30
1/128 финала
Выбор-Курбатово
1
Факел
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
08.07.2014 08 июля 2014 вт 16:00
Москва
0 : 1
Выбор-Курбатово
08.07.2014 08 июля 2014 вт 16:00
1/256 финала
Москва
0
Выбор-Курбатово
1
Россия. Кубок , 1/256 финала
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