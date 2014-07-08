Матч завершен
Москва
Москва
0:1
Матч завершен
Выбор-Курбатово
Воронеж
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
8 июля 2014, 16:00 МСК
8.07.2014, 16:00 МСК
вторник
Составы