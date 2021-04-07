Шатобриан

Шатобриан
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Франция
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Результаты
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Шатобриан
0 : 1
Монпелье
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
1/8 финала
Шатобриан
0
Монпелье
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Роморантен
1 : 3
Шатобриан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
1/16 финала
Роморантен
1
Шатобриан
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Лез Эрбье
0 : 1
Шатобриан
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
1/32 финала
Лез Эрбье
0
Шатобриан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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