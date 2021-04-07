Moй гол
Матчи
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Матчи
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Михаил Кержаков
Оливье Жиру
Андерс Дрейер
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Родриго Силва
Артем Дзюба
Россия
Китай
Иран
Франция
Нидерланды
США
Дания
Болгария
Япония
Англия
Косово
Крылья Советов
Спартак
Реал
Зенит
Рейнджерс
ЦСКА
Ливерпуль
Интер
Челси
Ювентус
Бенфика
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Карим Бензема
Крылья Советов
Спартак
Россия
Криштиану Роналду
Евро-2020
Реал
Зенит
РПЛ
ЧМ-2022
Лига Европы
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Клубы
Шатобриан
Поделиться:
Шатобриан
Шатобриан
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Шатобриан
0 : 1
Монпелье
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
1/8 финала
Шатобриан
0
Монпелье
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
Роморантен
1 : 3
Шатобриан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
1/16 финала
Роморантен
1
Шатобриан
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
Лез Эрбье
0 : 1
Шатобриан
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
1/32 финала
Лез Эрбье
0
Шатобриан
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее