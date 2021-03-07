Роморантен

Роморантен
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Франция
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Результаты
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Роморантен
1 : 3
Шатобриан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
1/16 финала
Роморантен
1
Шатобриан
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 16:00
Роморантен
2 : 0
Мцапер
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 16:00
1/32 финала
Роморантен
2
Мцапер
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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