Матч завершен
Лез Эрбье
Лез Эрбье
0:1
Матч завершен
Шатобриан
Шатобриан
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 16:00 МСК
21.02.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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