Порт Вейл

Сток-он-Трент
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Kian Harratt K. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 18:00
Порт Вейл
1 : 4
Брентфорд
08.01.2022 08 янв. 2022 сб 18:00
1/32 финала
Порт Вейл
1
Брентфорд
4
Англия. Кубок , 1/32 финала
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