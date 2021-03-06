Монтаньярде

Инзинзак-Локрист
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
Олимпик
3(4) : 3(3)
Монтаньярде
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:30
1/16 финала
Олимпик
3
Монтаньярде
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Монтаньярде
1(3) : 1(2)
Стад Брьошен
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
1/32 финала
Монтаньярде
1
Стад Брьошен
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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