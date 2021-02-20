Матч завершен
Монтаньярде
Инзинзак-Локрист
1:1
( 3 : 2)
Матч завершен
Стад Брьошен
Сен-Брие
41
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
20 февр. 2021, 15:30 МСК
20.02.2021, 15:30 МСК
суббота
События
Составы
Стад Брьошен
мин
-
M. Illien
M. Illien
41'
41'
76